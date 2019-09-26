Старт FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019

Этап чемпионата мира Формулы 1 пройдет с 26 по 29 сентября на Сочи Автодроме, который является первой и единственной в нашей стране трассой, принимающей Гран-при. Титульным спонсором мероприятия выступает банк ВТБ.



Как отметил Андрей Костин, Президент — Председатель Правления банка ВТБ, Сочи уже сейчас можно поставить в один ряд с ведущими автогоночными столицами мира, что является прямым доказательством успеха российского этапа Формулы 1 и значимости этого проекта в глобальном процессе развития профессионального спорта и популяризации здорового образа жизни в нашей стране.

Организаторы подготовили масштабную развлекательную программу для гостей российского этапа Формулы 1. Все обладатели билетов смогут бесплатно посетить концерты «Ленинграда», «Мумий Тролля» и «Ночных снайперов», посмотреть авиашоу «Русских витязей», Фестиваль драйва и моторов и поучаствовать во многих других активностях, которые будут организованы в Олимпийском парке Сочи. Кроме того, в рамках Гран-при России на трассе в Олимпийском парке состоятся также гонки молодежных чемпионатов Формулы 2 и Формулы 3. Подробную информацию и детальное расписание можно узнать на официальном сайте Сочи Автодрома.