Парк будущего периода

В Пермском крае пока нет ни одного индустриального парка, официально вошедшего в российский реестр индустриальных парков. В то же время в России такие конгломераты промышленных предприятий быстро развиваются. Тем не менее проектов индустриальных парков в регионе много, и на региональном уровне принят закон, дающий им дополнительные налоговые льготы. Впрочем, эксперты считают, что даже в этих условиях сроки окупаемости подобных проектов составят не менее десяти лет и успех возможен только при продуманном маркетинге и наличии якорных резидентов.

В Пермском крае создаются индустриальные парки на нескольких производственных площадках. Одна из них — потенциальный парк «Краснокамский» на территории краснокамского мясокомбината. В Пермском районе развивается площадка «Устиново», в Перми — «Квартал 121» на Промышленной улице, площадка на базе ЗАО «Механический завод» на Соликамской, 273, и еще одна — на улице Энергетиков, 50. «Данные проекты находятся на прединвестиционной стадии»,— уточнили в минпромторге.

Как сообщалось в начале года, еще несколько площадок в регионе планируют развиваться как индустриальные парки: «Лямино» в ТОСЭР «Чусовой», «Сода-Хлорат» на одноименном предприятии в Березниках, индустриальный парк на территории ОАО «Нытва», а также еще один парк в Лысьвенском районе Пермского края.

Процесс индустриализации территорий Одним из первых в российский реестр индустриальных парков Минпромторга РФ может попасть индустриальный парк «Култаево». Как сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства, индустриальный парк «Култаево» сейчас устраняет замечания чиновников: необходимо положительное заключение государственной экспертизы, а также заключение о достоверности сметной стоимости проекта.

После включения в реестр «Култаево» получит бюджетные средства на развитие: 475 млн руб. из федерального бюджета и 25 млн руб.— из регионального. «Намечено, что проект будет реализован к 2021 году и поспособствует созданию до 1 тыс. новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства»,— надеются в региональном минпромторге.

По мнению заведующей кафедрой мировой и региональной экономики ПГНИУ, депутата Законодательного собрания Пермского края Татьяны Миролюбовой, актуальность создания индустриальных парков несомненна, так как регион у нас промышленный. Но, как отмечает эксперт, пока сложно идут дела с регистрацией — ни один из тех объектов, которые себя позиционируют как парки, не соответствует официальным требованиям федерального Минпромторга.

Согласно ежегодному исследованию российской ассоциации индустриальных парков, по динамике роста они опережают другие виды инфраструктуры и коммерческой недвижимости. К началу 2019 года 150 площадок по всей стране имели статус действующих индустриальных парков. В исследовании говорится, что их количество за 2018 год возросло на 39.

Как отмечает Александр Мальцев, в Приволжском федеральном округе уже действуют 45 индустриальных парков, поэтому регион одним из последних может похвастаться запуском подобных проектов.

С учетом проектов индустриальных парков, которые пока не вошли в официальный реестр, ассоциация насчитала 227 площадок в 60 регионах. Их количество увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 37%, или на 61 единицу. К январю 2019 года в России индустриальные парки предоставляют 11,5 млн кв. м производственных помещений, на которых расположились 2,8 тыс. резидентов. На этих предприятиях действует 148,8 тыс. рабочих мест.

Все в парк Преимущества для резидентов индустриальных парков очевидны: это существенное сокращение времени и средств на строительство и ввод в эксплуатацию новых производств. Как рассказал BG генеральный директор ООО «Бауинвестгрупп», которое управляет парком «Култаево» в Пермском районе, Андрей Сбоев, земельный участок в индустриальном парке уже оснащен всеми требуемыми коммуникациями, инженерными мощностями, правовым статусом, выполнена предпроектная подготовка. Управляющая компания также берет на себя решение вопросов, связанных с выделением мощностей, техническим присоединением, обслуживанием и эксплуатацией мест общего пользования, добавил Андрей Сбоев.

Тем не менее, как отмечает руководитель Центра прикладной экономики НИУ ВШЭ Александр Мальцев, нельзя однозначно сказать, что размещение в индустриальном парке всегда выгоднее: все зависит от ставки аренды, расположения, предоставляемых льгот.

Большую роль играет удачное расположение парка. Как рассказал Андрей Сбоев, с одной стороны, объект должен быть вынесен за город и находиться на достаточном удалении от жилого сектора. Это вызвано ограничениями градостроительных норм и санитарно-защитных зон. Существующая застройка не должна мешать планированию и расположению новых производств. С другой стороны, должна быть обеспечена хорошая логистика для готовой продукции и сырья. Немаловажна и транспортная доступность для сотрудников будущих резидентов.

Резиденты парка получают помощь во взаимодействии с госорганами, которое организовано по принципу «единого окна». Андрей Сбоев считает, что это даст существенное сокращение времени рассмотрения документации и избавит от головной боли при строительстве и вводе в эксплуатацию новых объектов. Директор «Бауинвестгрупп» пояснил, что такой подход к организации работы уже применяется в других регионах. Передача опыта происходит через Ассоциацию индустриальных парков РФ.

В индустриальных парках размещаются производственные компании, логистические и инжиниринговые фирмы, представители как малого и среднего, так и крупного бизнеса.

Как правило, у парков есть отраслевой профиль. Например, специализация «Култаево» — обрабатывающая промышленность: машиностроение и металлообработка, строительные материалы, а также медицинская и пищевая промышленность. В проекте парка «Устиново» в Пермском районе планируется, кроме машиностроения, размещать нефтехимические предприятия, логистические центры и наукоемкие производства.

Для того чтобы войти в федеральный реестр индустриальных парков, площадка должна доказать соответствие требованиям, которые предъявляются к этому виду объектов. Как сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства, требования к индустриальным паркам и их управляющим компаниям установлены постановлением правительства РФ.

Согласно национальному стандарту, территория парка должна иметь площадь не менее 8 га, участки должны быть смежными, земли должны иметь разрешенный вид использования: размещение промышленных объектов, а также сельхозпереработка. В индустриальном парке должна быть введенная в эксплуатацию автодорога до ближайших населенных пунктов, организовано транспортное сообщение с ними.

Большие требования предъявляются к наличию инфраструктуры: точки подключения к электросетям, газо- и теплоснабжению, наличие водоснабжения и водоотведения, а также ливневой канализации.

Если требования законодательства выполнены и парк входит в реестр, то для управляющей компании и резидентов устанавливается особый налоговый режим и появляется возможность получать меры поддержки своего бизнеса от минэкономразвития и минпромторга, рассказал Андрей Сбоев.

На региональном уровне в Пермском крае есть дополнительные требования к индустриальным паркам, которые установлены постановлением правительства Пермского края. Парк должен быть зарегистрирован в налоговой в качестве промышленного предприятия; в парке должно быть не менее пяти резидентов по не менее чем двум видам деятельности. Валовой доход резидента парка по истечении срока окупаемости должен составлять не менее 120 млн руб. в год, при этом выручка одного резидента не должна превышать 50% от выручки всех соседних предприятий. Подтверждать соответствие требованиям нужно раз в три года.

На льготных условиях Как сообщили в минпромторге Пермского края, для индустриальных парков есть налоговые льготы. Ставка по налогу на прибыль для управляющих компаний и резидентов в 2018–2020 годах будет снижена с 13,5% до 12,5%. Кроме того, управляющие компании полностью освобождаются от налога на имущество, а для резидентов его ставка составит 1,1%.

Как отмечает Татьяна Миролюбова, особенно эти льготы имеют значение в начале деятельности предприятия. Если налог на прибыль нужно платить по мере появления этой прибыли, то налог на имущество — сразу, независимо от того, сколько предприятие зарабатывает.

В России около половины индустриальных парков — частные. Эксперты сходятся на том, что это гораздо более целесообразно, чем государственная форма собственности. «У частных структур эффективность выше, поэтому, если есть частные инициативы, то государству нет смысла вмешиваться и создавать свой индустриальный парк, роль региональных властей здесь — скорее поддерживать и помогать»,— говорит Татьяна Миролюбова.

По ее мнению, в Пермском крае у частного бизнеса есть интерес к этой отрасли. Появление парков типа Greenfield говорит о том, что наряду с жилищными и коммерческими девелоперскими проектами бизнес выбирает и промышленные. В то же время Александр Мальцев считает, что без государственного вмешательства и поддержки такие проекты будут идти тяжело.

По словам господина Мальцева, если индустриальный парк реализуется на бюджетные средства, то хорошим результатом считается, если в нем появляются резиденты в объеме, достаточном, чтобы окупать его текущую деятельность. Отличным — если объем налогов от резидентов, поступающий в бюджеты, позволяет окупить бюджетные инвестиции в пределах десяти лет.

Индустриальные парки бывают двух типов: Greenfield и Brownfield. Первые — те, что строятся с нуля «в чистом поле», вторые — результат реконструкции и реновации промышленных объектов. Александр Мальцев полагает, что на территории Перми и края исторически создано много промышленных зон, которые частично высвобождаются вслед за изменением структуры экономики и промышленности.

«Актуальным для нашего региона может быть процесс заселения и уплотнения промышленных зон с их выносом с территории центральной части города (например, ОДК «Пермские моторы») — создание индустриальных парков Brownfield. Думаю, таких проектов может быть реализовано три-пять в течение десяти лет»,— прогнозирует эксперт.

А вот Андрей Сбоев приводит аргументы в пользу парков категории Greenfield: «Дешевле „накрыть“ технологию зданиями, нежели вписывать технологический процесс в существующую инфраструктуру. Мнимая экономия при приобретении старых площадок под размещение современных производств практически всегда выходит дороже планирования с нуля и неминуемо влечет большие эксплуатационные издержки».

Бизнес управляющей компании Как отметил Андрей Сбоев, в зависимости от типа индустриального парка (Greenfield или Brownfield), формы собственности, наличия той или иной инфраструктуры, перечня услуг и сервисов статьи доходов УК сильно разнятся. Влияет на это и модель ведения бизнеса: сдача в аренду площадей или их продажа.

Деятельность УК индустриальных парков не ограничивается доходами от управления. Как показывает российская практика, те управляющие компании, которые зарабатывают только на управлении и не имеют дополнительных доходов, в большинстве случаев убыточны, добавил господин Сбоев.

«Свою бизнес-модель мы строили на продаже подготовленных участков, однако продажа участков позволяет нам лишь осуществить возврат инвестиций. Основной упор мы делаем на перспективу — на получение доходов от продажи энергоресурсов и дополнительных сервисов. Свою финансовую модель мы защищали в Мин­экономразвитии РФ, и получили высокую оценку среди других проектов по России»,— рассказал Андрей Сбоев.

Для того чтобы обеспечить более низкие тарифы на энергоресурсы, в «Култаево» стараются достичь автономности от энергоснабжающих организаций там, где это возможно. «Мы преду­смотрели установку собственной генерации электрической и тепловой энергии, собственный водозаборный узел, собственные хозяйственно-бытовые очистные сооружения. Таким образом, „транспорт“ и потери в тарифе минимальны. В совокупности это дает до 20% экономии. Проект получил субсидию на покрытие части затрат на создание инфраструктуры»,— поделился директор «Бауинвестгрупп».

По мнению Александра Мальцева, для индустриальных парков сейчас на первый план выходит понимание рынка и маркетинг, а также наличие якорного резидента. «Если же парк сначала строится, а потом начинается работа по его заполнению, либо предварительные договоренности с будущими арендаторами не сбываются, то высок риск длительного периода убыточного существования»,— предупреждает экономист.

АЛЕКСАНДРА КОЛПАКОВА