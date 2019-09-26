Сбербанк одобрил проектное финансирование 53 проектов застройщиков в ЮФО и СКФО на 27,3 млрд рублей

С апреля прошлого года Сбербанк принял положительное решение о финансировании 53 проектов строительства в ЮФО и СКФО на общую сумму 27,3 млрд руб., сообщает пресс-служба банка. Из них 30 будут осуществляться с использованием эскроу-счетов.

Схема кредитования застройщиков с использованием эскроу-счетов подразумевает, что средства дольщиков привлекаются не напрямую, а хранятся на специальных депозитах в банке вплоть до ввода жилья в строй. Сами застройщики ведут строительство на банковские кредиты, а получить аккумулированные в банке средства могут лишь после передачи квартир. Такой механизм разработан для защиты прав дольщиков.

В целом по стране с апреля прошлого года Сбербанк одобрил около 470 сделок проектного финансирования с эскроу на сумму 490 млрд руб. При этом около 66% заключенных в РФ кредитных договоров с эскроу приходятся на Сбербанк.

Дарья Голякова