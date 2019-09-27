Работать на перспективу

Вопрос, как сделать бизнес более эффективным, один из наиболее актуальных в современной экономической ситуации. В условиях жесточайшей конкуренции, дефицита денег и постоянно накрывающих экономику кризисов необходимо думать не только о развитии бизнеса, но и о том, как получить максимальную выгоду от уже существующего производства.

Причем сегодня эти вопросы становятся очевидны не только самим компаниям, но и властям. Для этого на федеральном, региональном уровне разрабатываются специальные программы, призванные помочь бизнесу. Так, Пермский край одним из первых включился в программу «Повышение производительности труда». Промышленному региону необходима такая программа, которая позволит осовременить устаревшие производственные процессы. Регион также содействует созданию специальных кластеров, индустриальных парков. Сложился тренд помогать бизнесу не деньгами, а ресурсами. Бизнесмены часто говорят: «Нам не нужно помогать, главное — не мешайте». Сегодня власти работают и в этом направлении, снижая административные барьеры для бизнеса. Пока результаты этой работы видны только на бумаге, резкого скачка экономика не показывает. Однако хочется верить, что все эти меры будут иметь пролонгированный эффект.