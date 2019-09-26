Власти Ростова требуют от «Ростовского машиностроительного завода» снести самострой в центре города

Между властями Ростова и ООО «Ростовский машиностроительный завод» возник конфликт из-за участка в центре города. Предприятие самовольно возвело не нем постройки и теперь пытается их узаконить, чиновники требуют снести самострой. Об этом „Ъ-Юг“ рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Ростовской области. Суд на следующей неделе рассмотрит оба иска в рамках одного дела.

Как пояснили в пресс-службе суда, ООО «Ростовский машиностроительный завод» провело реконструкцию строений, расположенных по ул. Ченцова, 95. В частности, предприятие пристроило тамбуры и увеличило площадь одного из строений за счет возведения внешней стены. После реконструкции площадь строений достигла почти 2,6 га. Предприятие подало иск с требованием узаконить постройку. Департамент архитектуры и градостроительства Ростова в свою очередь требует снести самовольные постройки. В иске департамента указано, что не он на выдавал разрешения на строительство. По мнению истца, реконструкция была проведена с нарушением норм безопасности, что несет угрозу для «неопределенного круга лиц».

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Ростовский машиностроительный завод» было зарегистрировано в Ростове в 1998 году. Основной вид деятельности — изготовление оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Директором значится Олег Керсельян. Владеют предприятием Арсен Мирзоян (49%), Нинель и Ирина Луценко (по 31% и 20% соответственно). Выручка предприятия по итогам 2018 года составила 12, 4 млн руб., чистая прибыль - 356 тыс. руб.

Кристина Федичкина