Урал подключают к теплу

В 2019 году в Свердловской области зафиксированы рекордные объемы финансирования ЖКХ: на подготовку к зимнему периоду было выделено 8 млрд руб. Источниками послужили как частные вложения, так и средства из регионального бюджета. К концу сентября 100% жилищного, социального и культурного фонда региона будут обеспечены теплом, сейчас в областном центре завершают четвертый этап подключения потребителей. Энергетики и представители власти рассказали подробности о старте отопительного сезона 2019–2020 годов на пресс-конференции в Екатеринбурге.



Ускорение в графике

В Свердловской области наращивают темпы подключения к централизованному теплоснабжению, по сравнению с 2018 годом опережение составляет более чем 10%. Об итогах подготовки к предстоящему зимнему периоду рассказали на пресс-конференции в Екатеринбурге представители регионального правительства и энергетические компании.

По оперативным данным органов местного самоуправления, к вечеру 24 сентября отопление на Среднем Урале включили в 77,1% жилищного фонда и 93,7% учреждений соцкультбыта.

«Показатели действительно неплохие, однако это не должно нас успокаивать. На Урал пришло резкое и, судя по прогнозам, затяжное похолодание. На сегодняшний день наипервейшая задача органов местного самоуправления — обеспечить людей теплом, принять исчерпывающие меры для того, чтобы в максимально короткие сроки включить батареи во всех школах, детских садах, больницах и, конечно же, жилых домах»,— подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Полностью обеспечить теплом всех потребителей в регионе планируется до 1 октября.

В регионе суммарно отопление поступает в жилой фонд площадью 68,8 млн кв. м жилья и в 5,49 тыс. социальных и культурных учреждений по состоянию на вечер 24 сентября. Тепло появилось в 94,4% школ, 92% детских садов, 94% больниц, 97% интернатов и 92% прочих учреждений.

«В числе муниципалитетов, уровень подключения жилфонда в которых на сегодняшний день составляет менее 80%, — Кушва (60%, включение идет по графику), Кленовское сельское поселение (74,2%, включение идет по графику), Каменск-Уральский (66,5%, включение идет по графику), Екатеринбург (56,2%, включение идет про графику) и Каменский район. В последнем отапливается 75,1% домов и 87,8% соцсферы»,— уточнили в министерстве. Муниципалитеты, в которых наблюдалось отставание по темпам подготовки к зиме от среднеобластных показателей, находятся на особом контроле минэнерго.

Как рассказал первый заместитель министра энергетики ЖКХ Игорь Чикризов, на подготовку к зиме из бюджета и из средств компаний выделено 8 млрд руб.

«Это практически беспрецедентная сумма, которая выросла на 30% по сравнению с прошлым годом. Увеличение связано с тем, что коммунальные системы не молодеют, необходимо своевременно вкладывать средства в повышение их надежности. На эту сумму подготовлены тепловые, газовые сети, котельные»,— добавил представитель минэнерго.

Четыре этапа

Свердловский филиал группы «Т Плюс» раскрыл информацию о подготовке к отопительному сезону. Три юридических лица группы, эксплуатирующие тепловые сети, обслуживают 1,8 млн потребителей в Екатеринбурге, Березовском, Первоуральске и Лесном. Речь идет о нескольких организациях: Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) в уральском мегаполисе, о Свердловской теплоснабжающей компании (СТК) в Первоуральске и Региональных тепловых сетях в Лесном. «Всего эксплуатируем 3,5 тыс. км сетей. К отопительному сезону мы переложили 6 км в Первоуральске, 5 км — в Лесном, планируем до конца года завершить работу по перекладке 68 км в Екатеринбурге»,— рассказал главный инженер по тепловым сетям Свердловского филиала группы «Т Плюс» Андрей Шмельков.

В Лесном жилищный фонд, социальные и культурные учреждения подключены на 100%. В Первоуральске тепло пущено в 700 жилых домов из 984 и во все социальные объекты. «Срывов по запуску тепла в Екатеринбурге нет, работа ведется в четыре этапа. К 30 сентября мы обеспечим теплом объекты по всем точкам. Пока что не подключены те дома, которые находятся в третьем и четвертом этапе пуска. Например, в Пионерском поселке пока что установлен только режим горячего водоснабжения, не подключен еще Заречный»,— уточнил господин Шмельков. Первый этап подключения к теплу был проведен 16 по 18 сентября в кварталах Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Кировского районов. Второй — с 19 по 22 сентября — в Верх-Исетском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах, также были продолжены работы в Ленинском и Октябрьском. Сроки третьего и четвертого этапа были установлены с 23 по 30 сентября, коснулись упомянутых районов, а также городов-спутников Екатеринбурга — Березовского и Верхней Пышмы.

К началу отопительного сезона были проведены работы по нескольким направлением. Так, завершена диагностика 2,3 км труб, выявлено 47 критических дефектов и по результатам — заменен 141 м трубопроводов. По прогнозам энергетиков, до конца 2019 года ремонтные работы ЕТК будут закрыты на 45,5 км труб, техперевооружение и реконструкция — на 22 км. «Суммарный объем инвестпрограммы по Екатеринбургу составит до конца года 2,3 млрд руб., по Первоуральску — 88 млн, по Лесному — 55 млн. Конечно, пока что уровень износа сетей высокий, та повреждаемость, которую мы сейчас наблюдаем в Екатеринбурге, неприемлема. Тем не менее, у нас есть положительная тенденция по снижению этих показателей»,— рассказал господин Шмельков.

Например, количество обнаруженных повреждений по сетям ЕТК составляло в отопительный сезон 2016/2017 годов 1,4 тыс. единиц, а в сезон 2018/2019 годов показатель снизился до 1,03 единиц. По инфраструктуре СТК в аналогичные периоды было зафиксировано 206 и 173 случая соответственно. Что касается сетей РТС, пока что сокращение повреждаемости не наблюдается.

До конца 2019 года планируется завершить общестроительные работы на 24 центральных теплопунктах (ЦТП). «Реконструкция у нас проводится серьезная. К тому же, завершается работа по автоматизации и диспетчеризации 388 ЦТП»,— добавил главный инженер филиала. Напомним, в Свердловском филиале «Т Плюс» развернута программа цифровизации и автоматизации сетей, на теплопунктах устанавливают узлы учета и автоматику. Если раньше приходилось вручную контролировать температурный график, то теперь операторы следят за работой объектов дистанционно с цифрового щита управления. До конца 2019 года будут автоматизированы еще 88 ЦТП. В 2020 году будет установлена автоматизированная система управления теплоснабжением, которая позволить оптимизировать и повысить эффективность работы системы.

Тяжесть исковой работы

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» также раскрыл данные об уровне задолженности потребителей. Всего дебиторская задолженность за тепло- и электроэнергию превышает 12 млрд руб., из них юридические лица должны 11,17 млрд, физические — около 1,13 млрд.

Так, объем дебиторской задолженности за электричество составляет суммарно 6,5 млрд руб. «Бытовые потребители рассчитываются (по долгам) лучше, у них сокращается просроченная задолженность. А у юридических лиц ситуация хуже, в данной категории хочу акцентировать внимание на крупных промышленных предприятиях. Не решен вопрос с Высокогорским горно-обогатительным комбинатом, долг которого вырос на 300 млн руб. в 2019 году. Собственники ГОКа находятся в Челябинске, что осложняет работы по взысканию долга»,— рассказал директор Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов.

За теплоэнергию потребители должны вернуть 5,8 млрд руб. «Тут картина лучше, так как удалось снизить долг на 600 млн руб. по сравнению с прошлым годом. Паспорта готовности получили большинство исполнителей услуг ЖКХ на территориях, где присутствует “Т Плюс”. С некоторыми управляющими компаниями пришлось расторгнуть договоры, например, с “Чкаловской” и “Высоким берегом”. Потребители, которых раньше обслуживали эти организации, были переведены на прямые расчеты. Несмотря на хорошую динамику, долг за тепло сейчас составляет 5,8 млрд руб. Это две или две с половиной инвестпрограммы (для одного региона присутствия “Т Плюс”.— Прим.),— подчеркнул глава филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Остается сложной ситуация с рядом муниципальных предприятий, оказывающий услуги ЖКХ, которые так и не погасили долги перед Свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс».

«Мы начинаем отопительный сезон, составив графики погашения задолженности. Антилидерами в этом рейтинге являются Нижняя Салда, Красноуральск, Ивдель, Реж, Североуральск. В каждом из этих муниципальных образования долг составляет порядка 100 млн руб.»,— рассказал господин Козлов.

В период подготовки к отопительному сезону было подано 32,47 тыс. исковых заявлений в адрес физлиц за долги по электро- и теплоэнергии, предъявлено 18,1 тыс. судебных приказов. С потребителей было взыскано 62,6 млн руб. К юридическим лицам было подано 1,6 тыс. исков, получено 1,1 тыс. исполнительных листов, взыскано 665,2 млн руб.

В минэнерго подчеркнули, что вопрос о погашении долга в муниципалитетах активно обсуждается на совещаниях, проблема решается совместно с региональной прокуратурой. Из областного бюджета было выделено 450 млн руб. на погашение долга за ресурсы, около 150 млн — на погашение разницы тарифов. «Цифры по задолженности действительно серьезные. На подготовку к зимнему сезону было потрачено 8 млрд руб., а долги — примерно в этих же суммах. Основную тяжесть по проведению исковой и претензионной работы несут сбытовики»,— уточнил господин Чикризов.