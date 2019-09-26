Очередной топ-менеджер «Воронежгорэлектросети» стал фигурантом уголовного дела

УМВД России по городу Воронежу возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора по правовым вопросам АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС). Его подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом сообщает прокуратура Воронежской области, по материалам проверки которой дело и было возбуждено. Имя и фамилию фигуранта в ведомстве не раскрывают. По данным из открытых источников, этот пост во ВГЭС до недавнего времени занимал Денис Сапелкин.

Прокуратура установила, что в ноябре 2018 года со счета ВГЭС на счет некой коммерческой организации было перечислено 250 тыс. руб. «под видом оказания консультационных услуг». При этом фактически никаких договорных отношений между юрлицами не было, услуги по консультированию не оказывались и «производственной необходимости на заключение таких сделок у ВГЭС не было». Из-за этого, отмечают в прокуратуре, была недофинансирована инвестиционная программа общества.

Напомним, что до этого фигурантами уголовных дел стали уже трое бывших топ-менеджеров ВГЭС. Они подозреваются в покушении на особо крупное мошенничество при взаимоотношениях предприятия с подрядчиками (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии регионального управления СКР, за четыре последних года должностные лица ВГЭС и их подельники изготовили фиктивные документы о выполнении работ в интересах АО на сумму около 600 млн руб., а затем в областном арбитраже добились удовлетворения исков к предприятию на всю величину долга. Речь идет о бывшем гендиректоре ВГЭС Руслане Кочетове, его предшественнике Александре Гаврилине и заместителе гендиректора по финансам Марии Аркатовой, которые являются обвиняемыми по этому делу.

Валерия Розбот