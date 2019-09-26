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У Chanel появились асимметричные серьги-кометы

Основательница дома Chanel некоторые объекты воспринимала как мистические символы. Так звезда и комета всегда были ее излюбленным источником вдохновения, так как, по ее мнению, «своим вечным сиянием усиливают естественную женскую красоту». Габриэль Шанель создавала бриллиантовые созвездия, полумесяцы, солнца и звезды с помощью лучших мастеров в Париже, и именно комету и звезду выбрала главными мотивами своей первой ювелирной коллекции Bijoux de Diamants 1932 года. «Мне хотелось покрыть женщин созвездиями и звездами всех размеров!», признавалась Мадемуазель. С тех пор комета стала эмблемой Chanel Fine Jewelry, и дизайнеры бренда регулярно возвращаются к этому мотиву. Так в этом году в коллекции Cometе появились новые украшения: асимметричные серьги, моно-серьги серьги-каффы, кольца и подвески с бриллиантами и жемчугом, которые уже доступны в бутиках марки.

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