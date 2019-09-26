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В бутиках De Beers появились новые украшения

Этой осенью бренд De Beers представляет новинки сразу в нескольких коллекциях, каждая из которых вдохновлена красотой природы. Украшения линии Enchanted Lotus переливаются бриллиантами подобно распускающимся на солнце цветкам лотоса и имеют двусторонний дизайн с деталями из перламутра или бирюзы, символизирующий цикличность и вечность. Круглые бриллианты на кольцах, браслетах и подвесках Dewdrop из розового и белого золота напоминают капли росы на утренней листве. А необработанные алмазы в кольцах и

браслетах Talisman напоминают камни на старинных драгоценных оберегах.

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