В бутиках De Beers появились новые украшения

Этой осенью бренд De Beers представляет новинки сразу в нескольких коллекциях, каждая из которых вдохновлена красотой природы. Украшения линии Enchanted Lotus переливаются бриллиантами подобно распускающимся на солнце цветкам лотоса и имеют двусторонний дизайн с деталями из перламутра или бирюзы, символизирующий цикличность и вечность. Круглые бриллианты на кольцах, браслетах и подвесках Dewdrop из розового и белого золота напоминают капли росы на утренней листве. А необработанные алмазы в кольцах и

браслетах Talisman напоминают камни на старинных драгоценных оберегах.