Zilli усиливают свое присутствие в Москве

В «Барвихе Luxury Village» откроется новый бутик Zilli. Как сообщается, здесь будут представлены базовые модели мужской одежды и аксессуаров. Площадь нового бутика составляет 78 кв. м. Пространство зала декорировано высокими арочными нишами и витринами с эффектом состаренного золота. Особую элегантность интерьеру придает использование антикварных столов, роскошных золотых люстр и белоснежных кресел с отделкой из дерева. Светлые глянцевые стены, просторные примерочные и золотистая подсветка витрин создают расслабленную атмосферу.

Независимая семейная французская компания Zilli была основана в 1965 году в Лионе Аленом Шимелем. Сегодня империя Zilli насчитывает 64 бутика по всему миру, годе можно найти роскошную мужскую одежду в стиле casual. Напомним, в Москве ее можно найти в бутике бренда в Третьяковском проезде, «Барвихе Luxury Village», гостинице «Radisson Славянская» и ЦУМе.