Трех граждан из Удмуртии и Татарстана будут судить за распространение наркотиков и легализацию 800 тысяч рублей

В Индустриальный райсуд Ижевска направили уголовное дело, возбужденное в отношении 18-летнего жителя Ижевска, 21-летнего уроженца Сарапула и 19-летнего жителя Татарстана. Молодых людей обвиняют в незаконном сбыте наркотиков по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и в легализации 800 тыс. руб. по ст. 174 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. В отношении ижевчанина избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а остальных заключили под стражу. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.

Установлено, что с января 2018 года по июнь 2019 года житель Татарстана заказывал наркотик «мефедрон» через интернет. Затем он фасовал запрещенное вещество на мелкие партии и сбывал бесконтактным способом, используя соцсети и мессенджеры. Затем наркотики из тайников забирал уроженец Сарапула, который распространял вещества более мелкими партиями также бесконтактным способом. В начале 2019 года в состав преступной группы вошел житель Ижевска, который также занимался сбытом наркотиков.

В июне 2019 года сотрудники полиции задержали злоумышленников. Наркотик «мефедрон» изъяли из автомобиля, в котором передвигался житель Татарстана, и из тайников в Ижевске и Сарапуле. Общий вес изъятых веществ составил почти 150 гр. Кроме того, следствие установило причастность двоих обвиняемых к легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем — злоумышленники получали за продажу наркотиков биткойны, которые затем конвертировали в рубли.