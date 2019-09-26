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«Дневные экспрессы» с начала года перевезли более 2,3 млн пассажиров на СКЖД

За восемь месяцев этого года поездами «Ласточка», которые курсируют в рамках программы «Дневной экспресс» на Северо-Кавказской железной дороге, воспользовались более 2,3 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД. Этот показатель на 34% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Дневные экспрессы» на СКЖД ходят по маршрутам Ростов – Краснодар – Новороссийск, Ростов – Протока – Новороссийск, Ростов – Туапсе, Ростов – Кисловодск, Краснодар – Кисловодск, Краснодар – Адлер, Краснодар – Имеретинский курорт, Краснодар – Роза Хутор, Майкоп – Адлер, Майкоп – Имеретинский курорт.

Занятость мест в поездах достигает 70%, а в выходные и праздничные дни спрос на билеты превышает 100%.

Дарья Голякова


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