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26 сентября, четверг
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Красноярск. Сибирь
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Новости
17:04
Главы МИДов России и Грузии провели переговоры впервые после войны 2008 года
13:27
Бывший замглавы Хакасии выиграл иск о защите чести и достоинства
11:17
«СДС-уголь» получит два участка недр в Кузбассе за 305 млн рублей
10:32
Уголовное дело возбуждено после авиапроисшествия в Барнауле
10:25
Оппозиция не смогла вернуть прямые выборы мэра Барнаула
09:50
Глава Омской области предложил создать особую экономическую зону в регионе
09:34
Ледовую арену в Омске построят к 2023 году
09:07
Единороссы решили не менять спикера парламента Республики Алтай
08:35
Мэр Иркутска отказался от депутатского мандата
08:08
Омский губернатор предложил направить 2,5 млрд рублей на повышение зарплат
08:05
На торги выставлено 64% в НПЗ «Северный Кузбасс»
07:53
Прокуратура признала незаконным правило, что звонок дается для учителя
07:31
Бывший новосибирский вице-губернатор нашел новую работу
06:50
Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Барнауле, получат компенсации
06:43
Совфед назначил нового куратора прокуроров Сибири
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
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Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия