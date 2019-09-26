Прибыль «Метафракса» за полгода достигла 6 млрд руб.

ГК «Метафракс» подвела финансовые итоги работы за 6 месяцев 2019 года. Выручка ПАО «Метафракс» по МСФО (неаудировано) составила более 29,6 млрд руб., что выше показателя за аналогичный период 2018 года на 3,6 млрд руб., или на 14%. Чистая прибыль по сравнению с I полугодием 2018 года составила 6 млрд руб. (5, 5 млрд руб. – в 2018 году) увеличилась на 16%.

Объем инвестиций в основные средства и незавершенное строительство группы составил 10,9 млрд руб, в пять раз превысив результаты аналогичного периода 2018 года.

Основным объектом инвестиций ГК «Метафракс» продолжает оставаться строительство производственного комплекса «Аммиак – карбамид – меламин» в Губахе, капитальные вложения в который за 6 месяцев 2019 года составили более 9 млрд руб.

«Рост выручки в I полугодии обусловлен благоприятной конъюнктурой на внутреннем и внешнем рынках, а также увеличением объемов производства и продаж. Загрузка производственных мощностей предприятий промышленного дивизиона группы «Метафракс» в I полугодии была близка к максимальной», – прокомментировал итоги председатель Совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян.