В Самаре на нескольких дорогах вновь ограничат движение транспорта

В Самаре ограничат движение из-за проведения культурно-массового мероприятия на площади им. Куйбышева в период с 15:00 (MSK+1)до 22:00 29 сентября 2019 года. Об этом сообщает администрация города.

Проезд будет перекрыт по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевская, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская. Для спецмашин, скорой помощи,а также транспорта с пропусками, утвержденными ОГИБДД управления МВД по региону, дорога будет открыта.

Также остановка и стоянка будет запрещена в период с 06:00 до 22:00 29 сентября 2019года по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевская, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская. Кроме того, парковка запрещена и с 06:00 до 24:00 29 сентября 2019 года по ул. Самарская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская.

Схема движения транспорта в связи с этим будет изменена. Ознакомиться с ней можно на сайте администрации.

Алена Смирнова