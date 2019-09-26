Мэр Иркутска отказался от мандата депутата гордумы

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников заявил, что отказывается от мандата депутата городской думы, который он мог бы получить в результате победы на выборах 8 сентября. Он отметил, что, когда принимал решение избираться депутатом, действовал закон о выборах мэра из числа депутатов, но «система изменилась». «Идти в депутаты, чтобы продолжать работать мэром, нецелесообразно. Останусь на срок полномочий, чтобы реализовать проекты, которые мы начали»,— объяснил свое решение господин Бердников.

Напомним, 18 сентября заксобрание региона приняло закон, по которому мэр Иркутска будет избираться не из числа депутатов, а конкурсной комиссией, наполовину состоящей из представителей губернатора. Он был предложен депутатами заксобрания от КПРФ и ЛДПР в качестве альтернативного законодательной инициативе губернатора — коммуниста Сергея Левченко — по возврату прямых выборов мэра. Закон вступит в силу 29 сентября.

Накануне сентябрьских выборов в гордуму господин Бердников находился в конфликтных отношениях с региональным отделением «Единой России». Его сторонники (около 40 человек) массово снялись с партийных праймериз и пошли самовыдвиженцами. Сам господин Бердников в итоге был выдвинут «Единой Россией». По оценке экспертов, в думу прошло не более 11 его сторонников, включая его самого, что составляет менее трети депутатского корпуса и недостаточно, чтобы избраться председателем думы. Эксперты не исключают, что Дмитрий Бердников так долго тянул с решением по мандату, которое он должен был принять в течение пяти дней после уведомления об избрании, потому что надеялся заручиться поддержкой большинства депутатов и стать председателем думы.

О новой схеме назначения главы города — в материале “Ъ” «В Иркутске приняли сити-менеджера».

Екатерина Еременко, Иркутск