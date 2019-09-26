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Фото: Андрей Абрамов

Правительство Нижегородской области нажмет на газ

В Нижнем Новгороде прошло совещание, посвященное развитию рынка газомоторного топлива.

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Будущее за метаном, так считают участники совещания, посвященного развитию газомоторного топлива.


В мероприятии, посвященном проблеме развития использования газомоторного топлива принял участие председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. Участники совещания сошлись во мнении, что в будущем наибольшее распространение в качестве газомоторного топлива получит метан, который чище и дешевле сейчас более востребованных бутана и пропана.

В настоящее время стоимость литра метана составляет около 15 рублей.

Одна из существующих проблем – то, что сейчас метаном можно заправиться только на двух станциях в городе.

Зубков считает, что положение изменится к лучшему в результате реализации госпрограммы, в рамках которой будет субсидироваться создание метановых заправок.

По состоянию на сегодняшний день, на компримированном газе в регионе работает 461 транспортное средство, в том числе и муниципальные автобусы. Город планирует в текущем году закупить еще 200 автобусов, которые будут работать на этом же топливе. Кроме того, 35 биотопливных автомобилей намерено получить на баланс областное правительства.

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров заявил, что развитие рынка газомоторного топлива находится под его контролем.

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