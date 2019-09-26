Подполковник энгельсской полиции заподозрен в получении взятки

Энгельсский следственный отдел СУ СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника энгельсского отдела полиции Игоря Быкова. Он подозревается в получении взятки в значительном размере (ч.3 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что с августа 2016 года по май 2019 года подполковник Быков получил от некоего индивидуального предпринимателя 134 тыс. руб. за предоставление служебной информации о предстоящих проверках в сфере торговли. Кроме того, полицейский якобы обещал не привлекать предпринимателя к ответственности, если для этого возникнут основания.

«Противоправная деятельность должностного лица выявлена и пресечена сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД региона совместно с УФСБ России по Саратовской области»,— пояснили в СУ СКР по региону.

В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области сообщили, что ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области по факту возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника ОВД проводится служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлекутся к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сергей Петунин