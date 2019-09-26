В Челябинской области утвердили льготы для спортсменов, деятелей культуры и детей до семи лет

Депутаты заксобрания Челябинской области утвердили дополнительные меры социальной поддержки для заслуженных деятелей спорта и культуры. С 2020 года ветеранам этих сфер, достигшим 55 или 60 лет (женщины и мужчины соответственно), ежемесячно будут выплачивать по 5 тыс. руб. На эти цели из областного бюджета ежегодно будет выделяться 916,2 тыс. руб.

На выплаты могут рассчитывать спортсмены-участники Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионы мира и чемпионы Европы, заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса. Также пособие будут получать народные и заслуженные артисты и заслуженные деятели искусств России.

Также в трех чтениях одобрена льгота на проезд в пригородных электричках для детей от пяти до семи лет. Скидка составляет 75% от стоимости взрослого билета. На обеспечение меры социальной поддержки из бюджета Челябинской области ежегодно будет выделяться 4 млн руб. Дети до пяти лет по-прежнему могут ездить в электричках бесплатно.