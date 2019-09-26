21 октября в Москве пройдет пятый благотворительный концерт

21 октября на сцене Московской консерватории выступят мировые оперные звезды: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси и Екатерина Губанова. За дирижерский пульт встанут Константин Орбелян и Павел Клиничев. Ведущий концерта – Юлиан Макаров (телеканал «Культура»). В этот вечер прозвучат известные оперные арии из европейских и отечественных произведений под аккомпанемент оркестра Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Все собранные средства пойдут на лечение подопечных Русфонда – постоянного благотворительного партнера проекта.

Идея благотворительных концертов возникла в 2013 году, тогда Дмитрия поддержали знаменитые оперные исполнители и друзья со всего мира. Так, первый концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья – детям», организованный самим певцом, состоялся 4 октября 2014 года в Кремлевском дворце. Второй концерт прошел в 2015 году в городе Уфе, тогда вместе с Дмитрием в концерте принял участие Ильдар Абдразаков. Третий концерт состоялся в 2016 году в Большом театре, когда на одной сцене выступили звезды мировой сцены Ильдар Абдразаков, Динара Алиева и Стивен Костелло. В 2018 году на родине Дмитрия, в Красноярске, прошел очередной концерт, который посвятили памяти известного певца.

Организатор концерта – Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского. Среди учредителей фонда – супруга Дмитрия, Флоренс Илли-Хворостовская. Цель благотворительного фонда – помощь детям, остро нуждающимся в лечении. Благодаря этому благотворительному проекту на лечение подопечных Русфонда было перечислено в общей сложности более 50,9 млн руб., помощь получили 120 тяжелобольных детей из разных регионов России.

Соорганизатор концерта – международное концертное агентство «Moscow Nights» («Подмосковные вечера», https://mn-live.com/). Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах.

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