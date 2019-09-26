В Курской области назначен новый глава комитета по физкультуре

На пост председателя комитета по физической культуре и спорту Курской области с 26 сентября назначен Алексей Спиридонов, сообщает пресс-служба администрации региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Роман Старовойт. Ранее господин Спиридонов занимал должность замдиректора Областной спортшколы олимпийского резерва.

Напомним, до этого с января 2019 года главой комитета была известная спортсменка, депутат курской облдумы Евгения Ламонова. Как отметил на недавней пресс-конференции Роман Старовойт, госпожа Ламонова попросила перевести ее в советники губернатора, поскольку ей было тяжело совмещать работу в администрации с тренировками.

Валерия Розбот