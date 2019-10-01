Zenith выпустили лимитированную новинку специально для России

Швейцарская часовая мануфактура Zenith представила часы Defy El Primero 21 Russia Edition лимитированным тиражом в 35 экземпляров эксклюзивно для российского рынка. Футуристичная модель выполнена полностью в черном цвете с ярко-красными акцентами. Выбор красного цвета обусловлен его символичностью для русской культуры.

Корпус часов выполнен из сатинированной, полированной и матовой черной керамики с красным ободком вокруг заводной головки. Сквозь скелетонированный циферблат можно наблюдать за работой инновационного хронографа El Primero, способного делать вычисления времени с точностью до 1/100 секунды, который специально для этой серии сделали с черной финишной отделкой, тогда как обычно все детали Defy El Primero 21 выполнены в сером цвете. Поверх сверхточного механизма располагаются детали красного цвета — часовые отметки, счетчики хронографа, стрелки и индикатор запаса хода. Механизм можно детально рассмотреть и с обратной стороны часов через прозрачную крышку из сапфирового стекла.

Каждые из 35 часов Defy El Primero 21 Russia Edition идут в комплекте с тремя ремешками: черным и красным каучуковым и из кожи аллигатора черного цвета на красной каучуковой подкладке. В упаковочной коробке каждому из ремешков отведено свое место, также как и инструменту для их быстрой самостоятельной смены.