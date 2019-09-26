В Нижнем Новгороде обсудили расширение рынка газомоторного топлива Пока заправиться метаном в городе можно только на двух станциях.

В совещании, посвященном развитию рынка природного газа (метана), приняли участие председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и полпред президента в ПФО Игорь Комаров.



В совещании, посвященном развитию рынка природного газа (метана), приняли участие председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Метан используется в качестве газомоторного топлива реже, чем пропан и бутан, несмотря на то, что он чище и дешевле. Отчасти это обусловлено тем, что заправиться метаном в Нижнем Новгороде можно только на двух заправочных станциях.

Зубков сказал, что рассчитывает, что число заправок с метаном увеличится в результате реализации госпрограммы, по которой будет субсидироваться запуск таких объектов.

Сейчас на компримированном газе в регионе работает 461 транспортное средство - в том числе и муниципальные автобусы. До конца года город планирует закупить еще 200 работающих на метане автобусов. Ожидается, что 35 биотопливных автомобилей поступит в автопарк регионального правительства.

Тема дальнейшего развития рынка газомоторного топлива находится на контроле полпреда Комарова.