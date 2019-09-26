26 сентября, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

В Нижнем Новгороде обсудили расширение рынка газомоторного топлива

Пока заправиться метаном в городе можно только на двух станциях.

от

В совещании, посвященном развитию рынка природного газа (метана), приняли участие председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и полпред президента в ПФО Игорь Комаров.


В совещании, посвященном развитию рынка природного газа (метана), приняли участие председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Метан используется в качестве газомоторного топлива реже, чем пропан и бутан, несмотря на то, что он чище и дешевле. Отчасти это обусловлено тем, что заправиться метаном в Нижнем Новгороде можно только на двух заправочных станциях.

Зубков сказал, что рассчитывает, что число заправок с метаном увеличится в результате реализации госпрограммы, по которой будет субсидироваться запуск таких объектов.

Сейчас на компримированном газе в регионе работает 461 транспортное средство - в том числе и муниципальные автобусы. До конца года город планирует закупить еще 200 работающих на метане автобусов. Ожидается, что 35 биотопливных автомобилей поступит в автопарк регионального правительства.

Тема дальнейшего развития рынка газомоторного топлива находится на контроле полпреда Комарова.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

К нам приехал ревизор Гендиректор Фонда защиты прав обманутых дольщиков провел выездное совещание в Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде стартовал отопительный сезон Теплом обеспечены 82% многоквартирных домов.
Стройка детям не помеха Завершена первая очередь работ по возведению нового корпуса детского сада в Советском районе.
Журналисты добиваются права на досрочный выход на пенсию Инициатива Союза журналистов Нижегородской области получила поддержку на федеральном уровне.
В Нижегородской области появятся новые мусоросортировочные комплексы Сейчас в регионе работает пять современных полигонов по сортировке и захоронению мусора
Первый частный космодром может поменять прописку Подобранные инвестором участки для строительства объекта занимают лес и деревни
Профиль пользователя