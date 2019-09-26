Волгоградское правительство зафиксировало рост туристического потока в регион

С начала этого года Волгоградскую область посетили 900 тыс. туристов. Как пояснили в пресс-службе обладминистрации, подсчет велся на основании статистики загруженности гостиниц Волгограда и области.

По данным «Агентства развития туризма», Волгоград ежемесячно посещает около 100 тыс. туристов. С 2012 года ежегодный прирост турпотока в Волгоградскую область составлял 5%. «После чемпионата мира по футболу 2018 года интерес туристов к региону значительно возрос. Так, в 2019 году наблюдается значительное увеличение числа российских и иностранных туристов в регионе», — отметили в администрации, добавив, что чаще стали приезжать туристы из Германии, Великобритании и других европейских государств.

В 2019 году прогнозные показатели турпотока в регион составляют 1,2 млн человек.

Сергей Петунин