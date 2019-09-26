«Схема теплоснабжения и электроснабжения повысит надежность»

Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» рассчитывает принять участие в программе «ДПМ–штрих» (ДПМ — договор о предоставлении мощности), реализация которой началась в 2019 году. Какие проекты компания планирует заявить, сколько средств может направить на их реализацию и в чем преимущества инициатив «Т Плюс», рассказывает директор нижегородского филиала компании Александр Фролов.



— Александр Германович, нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» намерен принять участие в программе «ДПМ–штрих», которую еще называют «ДПМ–2». Прежде чем говорить об участи в новой программе, давайте вспомним, что было сделано в регионе в рамках первой ее части.

— В рамках этой программы на Новогорьковской ТЭЦ была выведена из эксплуатации и полностью демонтирована первая очередь газотурбинного цеха. На освободившихся площадях было построено два новых парогазовых энергоблока: смонтированы газовые турбины, генераторы, котлы–утилизаторы, компрессоры и другое оборудование. Общий объем инвестиций составил более 13,6 млрд руб. Строительство велось с учетом растущих потребностей предприятий, расположенных на территории кстовского промышленного узла. В частности, достигнуты предварительные договоренности с компанией ЛУКОЙЛ о заключении многолетнего контракта. Переговорный процесс пока продолжается, но думаю, что до конца года контракт будет подписан.

— В чем отличие второй программы ДПМ от первой?

— «ДПМ–2» подразумевает не строительство новых мощностей, а модернизацию действующих. Под действие программы попадает генерирующее оборудование, введенное в эксплуатацию более 45 лет назад. «Т Плюс» готова реализовать два проекта: заменить по энергоблоку на Сормовской и Дзержинской ТЭЦ. Сормовская ТЭЦ — крупнейший в Нижнем Новгороде поставщик тепла и горячей воды, обеспечивающий этими ресурсами почти 30% жителей города. Однако часть установленного на ТЭЦ оборудования исчерпала ресурс, наработав с начала эксплуатации 255 тыс. часов. В рамках модернизации запланирована установка нового турбоагрегата на старом фундаменте в существующем главном корпусе. На Дзержинской ТЭЦ мы также планируем провести полную замену оборудования, по сути это уже не просто реконструкция.

— Что получает в результате модернизации потребитель?

— Реализация этих проектов позволит улучшить технико–экономические показатели работы электростанций и снизить удельный расход топлива на отпуск электроэнергии. В результате, за счёт ввода новых современных мощностей в центрах электрических и тепловых нагрузок, схема теплоснабжения и электроснабжения повысит надежность. Это даст возможность муниципалитетам развивать инфраструктуру.

— Какой потребуется объем инвестиций в проекты и каковы сроки их реализации?

— На модернизацию Дзержинской ТЭЦ «Т Плюс» планирует направить 4,7 млрд руб., на реконструкцию Сормовской — почти 4,8 млрд руб. К 2025 году оба объекта уже должны быть введены в эксплуатацию. Минэнерго РФ выделяет дополнительный объем средств на реализацию программы «ДПМ-2», и мы надеемся в нее попасть. Для решения этой задачи «Т Плюс» работает с региональными и муниципальными властями. Администрации подготовили письма на имя заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака с обоснованием необходимости реализации этих проектов в Нижегородской области.

На первом этапе реализации программы «ДПМ–2» большинство одобренных заявок касалось объектов ПАО «Интер РАО» — крупных ГРЭС, расположенных в других регионах. В Нижегородской области подобные объекты отсутствуют, а потребность в надежном энергоснабжении есть, что дает надежду стать участником программы.

— В Нижегородской области начался новый отопительный сезон. Как прошла подготовка к зиме?

— На Новогорьковской ТЭЦ была проведена большая инспекция обеих газотурбинных установок — капитальный ремонт газовых турбин Alstom GT13E2 и генераторов Alstom 50WY21Z–095. Их полностью разобрали, заменили рабочие лопатки первой, второй и третьей ступеней, камеры сгорания, термозащитные плиты, провели ревизию генераторного оборудования. На эти работы было направлено 2,6 млрд руб. На Дзержинской ТЭЦ в этом году также была проведена большая инспекция газотурбинной установки, ресурс которой был продлен на 10 лет. Кроме того, на турбине установлена новая система автоматического управления, которая обеспечивает высокую степень надежности при ее эксплуатации. Объем инвестиций достиг 500 млн руб.

На ремонт теплосетей при подготовке к отопительному сезону в Дзержинске направлено 203 млн руб., в Кстове — 93 млн руб. В Дзержинске мы заменили около 8 км трубопроводов теплосетей, в Кстове — 4,4 км. Все работы, необходимые для подачи тепла, завершены, отопительный сезон стартовал 23 сентября. Кроме того, в межотопительный период 2019 года по концессионным обязательствам ПАО «Т Плюс» завершилось создание диспетчерской системы управления тепловыми сетями Дзержинска. Это позволит нам существенно повысить качество и надежность снабжения теплом и горячей водой населения города.

В Кстове и Кстовском районе, как и в Дзержинске, в рамках концессионного соглашения с муниципалитетом проводится автоматизация и диспетчеризация котельных и ЦТП, а также техническое перевооружение индивидуальных тепловых пунктов, которые подают горячую воду в детские сады и школы города.

— Как проходит внедрение цифровых технологий в нижегородском филиале «Т Плюс»?

— В 2019 году в Дзержинске тепловые сети уже перешли на режим цифрового управления, к концу года этот процесс завершится в Кстове. Проводится плановая работа по увеличению количества точек учета тепловой энергии и эффективного энергоучета. В 2020 году «Т Плюс» намерена направить на эти цели 89 млн руб. в Дзержинске и 30 млн руб. в Кстове. Эти средства позволят установить дополнительные камеры с измерительным оборудованием. Вся полученная информация будет агрегироваться в одном центре, что позволит оценить, на каких участках больше всего теряется температура теплоносителя. В дальнейшем к этой системе планируется подключить все узлы учета. Это позволит снизить тепловые потери и даст возможность клиентам самим следить, сколько их дом потребляет тепла, и экономно расходовать энергоресурсы.