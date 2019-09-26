За январь-август 2019 года объем отгруженных предприятиями Удмуртии товаров вырос на 6,8%

За январь-август 2019 года предприятия Удмуртии отгрузили товаров собственного производства, а также работ и услуг на 423,4 млрд руб. Это на 6,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба минпромторга республики.

Наибольшую долю в общем объеме отгруженных товаров заняли обрабатывающие производства — 225,2 млрд руб. или 53%. Темпы роста составили 9,6% к значению аналогичного периода прошлого года. Больше всего вырос объем отгрузки в производстве прочих транспортных средств и оборудования — на 40,7%, в производстве готовых металлических изделий — на 20,6%, производстве машин и оборудования — на 10,2%, в производстве автотранспортных средств — на 10,3%, в металлургическом производстве — на 6,4%, в производстве прочей неметаллической минеральной продукции — на 6,5%.

Добыча полезных ископаемых в общем объеме производства составила 39,6% или 167,8 млрд руб. За обозначенный период в Удмуртии добыли 6,94 млн тонн нефти.