Настоящая поэзия и вязь метафор

Блистательные актеры театра и кино Елизавета Боярская и Анатолий Белый воплотят на сцене перипетии одного из величайших платонических романов XX века: сюжетом мультимедийного музыкального спектакля «1926» стали отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Переписка, начавшаяся со слов восхищения поэта поэтом, очень скоро переросла в настоящую страсть. В их обжигающем диалоге, в сотнях отправленных друг другу писем эротическое неотделимо от творческого, да и сами эти тексты – настоящая поэзия, вязь метафор, интеллектуальное удовольствие. Незримая нить связывала двух величайших поэтов, разнесенных «по двум разным концам земли», более десяти лет. За это время изменились их жизни, сменились эпохи – а все многочисленные попытки встретиться заканчивались неудачей.

В магическом пространстве спектакля слово сочетается с драмой, новейшая технология 3D-проекций – видеомаппинг – с тембром скрипки. При этом звучание живого инструмента становится одним из важнейших смысловых измерений целого. Оно обнажает психологический подтекст происходящего и одновременно становится голосом незримо присутствующего немецкого поэта Райнера Марии Рильке – близкого, созвучного, важного человека – и для Цветаевой, и для Пастернака. Их письма к нему – важная часть целого, углубляющая оптику драмы. Этой же цели служит и текст поэмы «Крысолов»: ее персонажей Марина Цветаева называла символами поэзии, души и быта, социальное в этом тексте переплетается с метафизическим и с самой пронзительной лирикой.

Партитура, подготовленная специально для спектакля Алексеем Курбатовым, включает как его собственные сочинения, так и шедевры Баха, Бартока, Изаи и других композиторов. Партию сольной скрипки исполняет Дмитрий Синьковский. Автор идеи и художественный руководитель проекта – Валерий Галендеев, драматург и режиссер – Алла Дамскер, художник-сценограф – Глеб Фильштинский, художник по костюмам – Алина Герман.

Спектакль «1926» состоится 2 октября в 19.00 в Большом зале Пермской филармонии.