Автомобили Skoda получили голосового помощник

Компания Skoda объявила о создании фирменного голосового помощника для своих автомобилей.

Модели чешского автопроизводителя с топовой мультимедийной системой Amundsen получат виртуального помощника Laura, который способен распознавать команды на английском, немецком, итальянском, французском, испанском и чешском языках.

Laura, доступная пока для кроссовера Skoda Kamiq и хэтчбека Skoda Scala, может строить маршрут в навигационной системе, включать нужную песню из медиатеки и зачитывать входящие SMS-сообщения на подключенный к мультимедиа смартфон.

Заявлено, что в дальнейшем Laura дополнят функцией искусственного интеллекта с возможностью самообучения. В дальнейшем Skoda расширит перечень моделей, для которых будет доступен голосовой помощник.