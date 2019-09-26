Воронежскому «Стройфинансу» заменят участок под строительство многоэтажки после протестов местных жителей

ООО СЗ «Стройфинанс» Людмилы Станской получит другую землю вместо участка на улице Генерала Лизюкова, 50а в Коминтерновском районе Воронежа, где застройщик собирался построить многоэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «По поручению главы региона мэрия получит участок в муниципальную собственность, там появится соцобъект или сквер. Застройщику дадут другую землю»,— пояснили в правительстве, не уточнив, впрочем, где именно выделят участок для «Стройфинанса».

Напомним, что компания получила разрешение на строительство дома на Лизюкова только в этом году. До этого застройщик в течение шести лет судился за него с мэрией. Проектная документация на 25-этажный дом прошла экспертизу, но администрации облцентра удалось в ходе переговоров снизить высоту здания до 16 этажей. Переговоры об обмене участками ранее результатов не давали. В июле в центре Воронежа прошел пикет против уплотнительной застройки на Лизюкова, 50а, в нем приняли участие 11 человек.

ООО «Стройфинанс» зарегистрировано в 2011 году в Воронеже. Владелец 100% долей общества — Людмила Станская. Выручка общества в 2015 году составила 45 тыс. руб., чистый убыток — 133 тыс. руб. Более поздние финпоказатели не раскрываются. Гендиректор — Андрей Самсонов.

Валерия Розбот