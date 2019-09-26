На строительство туркомплекса у Каповой пещеры до конца года направят 50 млн рублей

Правительство Башкирии внесло в Республиканскую адресную инвестиционную программу Башкирии (РАИП) на 2019 год дополнительные расходы на строительство историко-культурного комплекса Шульган-таш в Бурзянском районе, следует из документов кабмина. Затраты в размере 50 млн руб. Предусмотрены в разделе программы «Культура». В пояснениях отмечается, что комплекс будет рассчитан на суточное посещение 690 человек. На что именно выделен новый транш, не уточняется.

В сентябре 2018 года, как сообщал "Ъ-Уфа", тендер ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» на строительство комплекса у Каповой пещеры (другое название пещеры «Шульган-таш») стоимостью около 300 млн руб. выиграла компания «Капитал строй» (принадлежит Васифу Ашрафову и Алексею Лесину). Работы предусматривают строительство на территории музея-заповедника трехэтажного здания музея площадью 4,1 тыс. кв. м с трибунами на 300 человек, искусственным водоемом и скульптурами. Работы должны быть завершены в ноябре 2020 года.

Согласно информации на сайте госзакупок, с 2014 года на обустройство территории возле пещеры, которая должна стать центром туристического кластера «Бурзянский», было потрачено более 330 млн руб. Ранее власти Башкирии формировали заявку на включение пещеры Шульган-таш в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Майя Иванова