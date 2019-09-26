Просроченная задолженность потребителей «Татэнергосбыта» составила 335 млн рублей

На 1 июля 2019 года просроченная задолженность потребителей АО «Татэнергосбыт» осталась на уровне прошлого года и составила 335 млн руб. Однако, доля долгов в месячном объеме продаж оказалась ниже на 0,8% по сравнению с показателями 2018 года. Об этом стало известно на заседании совета директоров компании, сообщается на сайте правительства Татарстана.

Среди «проблемных» потребителей указываются подразделения УФСИН и предприятия Минобороны, финансируемые за счет госбюджета, Казанский завод синтетического каучука, ООО «ЭНЕРГОПАРТНЕР», «Бавлыводоканал», «Тетюши-Водоканал», «Алексеевскводоканал» и «Осиновские инженерные сети» Зеленодольского района.

При этом, по словам замдиректора по экономике и финансам предприятия Ильсияр Гимазетдинова, выручка АО «Татэнергосбыт» за первое полугодие 2019 года составила 34,5 млрд руб., что на 11% больше прошлогодних показателей. «Показатели финансового состояния «Татэнергосбыт, контролируемые как Гарантирующего поставщика и как участника оптового рынка электроэнергии и мощности, находятся в пределах допустимых значений», — добавила госпожа Гимазетдинова.

Также на заседании стало известно, что компания успешно выполнила показатели по соблюдению финансовой дисциплины при расчетах с контрагентами и обеспечению сбора денег на уровне установленного плана.

"Ъ-Казань"