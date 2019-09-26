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Зарплаты петербургских бюджетников соответствуют «майским указам»

Зарплаты работников бюджетной сферы в Петербурге соответствуют «майским указам» президента РФ. Об этом заявил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко.

По его словам, за первое полугодие 2019 года достигнуты 9 из 11 годовых показателей «майских указов».

Напомним, что весной в Смольном заявляли о лидирующих позициях Петербурга по выполнению этих указов, в том числе достижении почти всех установленных значений в повышении зарплаты бюджетников.

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