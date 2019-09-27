На железной дороге используются элементы каршеринга

К контролю за сохранностью подвижного состава ПГК привлекает «мобильных репортеров»

Первая грузовая компания (ПГК) внедряет цифровые сервисы, стремясь повысить эффективность работы вагонного парка и усилить взаимодействие с клиентами. Например, проблему сохранности подвижного состава оператор решает в том числе за счет использования некоторых принципов каршеринга: грузовладельцы через специальное приложение на смартфоне могут фотографировать и оценивать вагоны. В планах также переход на 100 %-ный электронный документооборот с партнерами.

On-time in-full

Новые клиентские сервисы специалисты ПГК презентовали в Красноярске на ежегодном совещании с представителями региональной железной дороги, краевого министерства транспорта и крупнейшими грузоотправителями. Ключевой темой встречи стало внедрение современных технологий на железной дороге в интересах развития бизнеса и местной экономики.

– Нынешний год – знаковый для нашей компании, – отметил в своем видеообращении, открывавшем совещание, генеральный директор ПГК Сергей Каратаев. – Мы приняли стратегию развития компании, ориентированную на улучшение клиентского сервиса. Поэтому такие мероприятия крайне важны для нас. Они дают ценную обратную связь и возможность обсудить направления дальнейшего развития.

Тему взаимодействия продолжил директор Красноярского филиала ПГК Алексей Горбунов:

– Основным принципом работы на железной дороге должно стать взаимное соблюдение взятых на себя обязательств всех участников перевозочного процесса: оператора, РЖД и грузоотправителя, поскольку все мы одинаково заинтересованы в своевременной доставке грузов, а также снижении простоев вагонов и стоимости перевозки, – пояснил руководитель.

По его словам, объем погрузки в Красноярском крае можно увеличить, если придерживаться принципа on-time in-full – «в срок и в полном объеме».

– Это требует индивидуальных решений, – поделился Алексей Горбунов. – Например, с компанией «НТ-Сервис», которая занимается транспортировкой нефтепродуктов, и нефтеперерабатывающим заводом «ВПК-Ойл» по станциям, расположенным в Новосибирской области и Красноярском крае, нам удалось наладить регулярный график погрузки и снизить простои цистерн за три месяца с 4,2 до 2,3 суток. Для этого мы ввели прогнозное, месячное и оперативное планирование, начали жестко контролировать соблюдение графика погрузки и выгрузки, а также наладили отправку сырья кольцевыми маршрутами. В результате эти действия позволили улучшить оборот парка на сети.

директор Красноярского филиала ПГК Алексей Горбунов

Точность движения

Отдельное внимание директор филиала уделил вопросу оптимизации графиков погрузки. Под влиянием разных факторов, например затрудненного движения на отдельных участках сети РЖД или сложной внутристанционной работы, разрывы графиков могут достигать 10 суток. Задача филиала – снизить их до трех суток. Это поможет подразделению вывозить имеющимся парком в полтора раза больше грузов. Но достижение цели – это командная работа.

То, что в последний год красноярскому филиалу ПГК удалось оптимизировать многие направления грузопотока, отметил в ходе совещания первый заместитель руководителя Красноярского центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» Евгений Селецкий.

– ПГК сегодня перевозит по Красноярской железной дороге более 10 % всех грузов. За восемь месяцев 2019 года объем погрузки составил свыше 5 млн тонн. Стоит отметить, что в текущем году в вагонах ПГК на 5 % выросла погрузка угля – важнейшего груза для нашей дороги. По другим номенклатурам рост еще более значительный. Например, объем перевозок строительных грузов увеличился на 40 %, цемента – более чем в 12 раз. Мы видим, что многие промышленные предприятия Красноярского края и Хакасии пользуются услугами оператора, – привел статистические данные Евгений Селецкий.

Цифровые маневры

Специалисты ПГК представили своим партнерам IT-решения, которые не только ускоряют бизнес-процессы внутри компании, но и делают работу с ней удобнее и эффективнее. Один из таких сервисов – приложение «Мобильный репортер» для смартфонов и планшетов. Если клиенту предоставили под погрузку крытый вагон с каким-либо дефектом, с помощью «Мобильного репортера» он может сфотографировать повреждения, добавить описание и оставить свой отзыв в приложении. Ответственный менеджер быстро свяжется с ним для уточнения деталей и отправит вагон в ремонт. По сути, система работает по схожему с каршерингом принципу. Задача же сервиса – не допускать непроизводительных простоев вагонов.

Кроме того, в рамках проекта «ПГК Онлайн» компания презентовала личный кабинет клиента. Система доступна не только на компьютере, но и на телефоне. Она позволяет следить за передвижением грузов на «Яндекс.Картах» в режиме 24/7, оформлять перевозочные документы, получать отчетность и многое другое. Весь процесс перевозки полностью прозрачен.

О значении цифровых технологий, внедряемых ПГК, для экономики Красноярского края высказался заместитель министра транспорта региона Дмитрий Зотин:

– Регион и его экономика неразрывно связаны с развитием сырьевой базы, и железнодорожный транспорт играет здесь ключевую роль. Мы видим, как у одного из крупнейших логистических операторов активно идет развитие в сторону цифровизации бизнеса. Уверен, что внедрение цифровых технологий в таких областях, как продажи и управление производственными процессами, благотворно повлияет на развитие бизнеса и, как следствие, на развитие сырьевой базы и экономики края, – отметил он.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.