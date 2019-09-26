26 сентября, четверг
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Жителю Зауралья дали 21 год колонии за убийство продавца магазина

Курганский областной суд вынес прокурор ранее судимому жителю Макушинского района, признанному виновным в убийстве, сопряженном с разбоем.

Как сообщают в прокуратуре региона, установлено, что 31 января днем, будучи пьяным, мужчина зашел в продуктовый магазин в Макушино и напал на продавца. Он несколько раз ударил женщину ножом, завел в подсобку, нанес еще ряд ранений и связал, после чего взял из магазина продукты, деньги и телефон потерпевшей. Женщина скончалась на месте происшествия.

Преступника задержали вечером того же дня у него дома. Там же правоохранители нашли украденные продукты и телефон. В суде обвиняемый заявил, что не хотел убивать работницу магазина, несмотря на то, что нанес ей 11 ранений.

В итоге преступнику было назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников потерпевшей в сумме 1 млн руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Анонс

Профиль пользователя