Жителю Зауралья дали 21 год колонии за убийство продавца магазина

Курганский областной суд вынес прокурор ранее судимому жителю Макушинского района, признанному виновным в убийстве, сопряженном с разбоем.

Как сообщают в прокуратуре региона, установлено, что 31 января днем, будучи пьяным, мужчина зашел в продуктовый магазин в Макушино и напал на продавца. Он несколько раз ударил женщину ножом, завел в подсобку, нанес еще ряд ранений и связал, после чего взял из магазина продукты, деньги и телефон потерпевшей. Женщина скончалась на месте происшествия.

Преступника задержали вечером того же дня у него дома. Там же правоохранители нашли украденные продукты и телефон. В суде обвиняемый заявил, что не хотел убивать работницу магазина, несмотря на то, что нанес ей 11 ранений.

В итоге преступнику было назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников потерпевшей в сумме 1 млн руб.