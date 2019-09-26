Курскпромбанк банкротит близкую к обвиняемой в отмывании денег Надежде Тарубаровой структуру

Арбитражный суд Курской области принял к производству иск о банкротстве местного ООО «Эксант», принадлежащего Наталье Тарубаровой, дочери обвиняемой в особо крупной растрате и отмывании незаконного дохода экс-депутата горсобрания Надежды Тарубаровой. Заседание по проверке обоснованности заявления банка назначено на 30 сентября. Сумма требований финорганизации, по данным картотеки суда, составляет 297 млн руб.

ООО «Эксант» известно тем, что ему принадлежал престижный земельный участок в Первомайском парке Курска площадью 696 кв. м, на котором когда-то располагалось ныне снесенное здание Летнего театра. Летом мэр Курска Виктор Карамышев постановил изъять его для муниципальных нужд облцентра за счет средств бюджет города. Выручка «Эксанта» за 2017 год составила 6,2 млн руб, чистая прибыль — 856 тыс. руб.

Ранее юрлицо принадлежало Надежде Тарубаровой. Летом управление СКР по Курской области предъявило ей обвинение в особо крупной растрате и отмывании незаконного дохода. По версии следствия, подконтрольная ей топливная компания «Ант-ойл» продала более 600 тыс. л горюче-смазочных материалов регионального УМВД третьим лицам. Топливо находилось на хранении согласно заключенным госконтрактам, ущерб оценивается в 20,8 млн руб.

Мария Старикова