На Ставрополье экс-сотрудника ГИБДД осудили на 3,5 года за взятку

Бывшего инспектора безопасности дорожного движения группы технического надзора отдела ГИБДД ОМВД России по Шпаковскому району Ивана Оголенко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу 100 тыс руб. за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Суд установил, что в июне 2018 года Оголенко получил от представителя строительной фирмы взятку в размере 50 тыс. руб. за беспрепятственный проезд арендованных компанией большегрузных автомобилей по территории Шпаковского района.

Дарья Голякова