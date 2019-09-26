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На Ставрополье экс-сотрудника ГИБДД осудили на 3,5 года за взятку

Бывшего инспектора безопасности  дорожного движения группы технического надзора отдела ГИБДД ОМВД России по Шпаковскому району Ивана Оголенко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу 100 тыс руб. за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Суд установил, что в июне 2018 года Оголенко получил от представителя строительной фирмы взятку в размере 50 тыс. руб. за беспрепятственный проезд арендованных компанией большегрузных автомобилей по территории Шпаковского района.

Дарья Голякова


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