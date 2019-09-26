Hublot представили часы в корпусе из керамики ярко-синего цвета

После изобретения в 2011 году не царапающегося золота Magic Gold, путем смешения карбида бора (то есть керамики) и 24-каратного золота, швейцарский часовой бренд Hublot стал уделять инновациям, связанным с керамикой, особое внимание. Отделу исследований и разработок удалось разработать новую формулу, позволяющую производить этот материал в цветах ярких оттенков, что прежде не удавалось никому в индустрии. Более того бренду удалось оптимизировать все процессы, необходимые для производства каждой компоненты корпуса часов из этого материала.

В новых часах Big Bang Unico Blue Magic цветная керамика ярко-синего оттенка соединилась с мануфактурным калибром UNICO, в результате чего ультра современная механика получила износоустойчивый корпус диаметром 45 мм. Цифровые индексы, минутный и секундный счетчики, арабские цифры и стрелки все выполнены из керамики того же цвета и состава, что и корпус. Тему продолжает каучуковый сине-черный ремешок. Так часы Big Bang Unico Blue Magic стали еще одним воплощением главной концепции бренда — Сочетать несочетаемое или The Art of Fusion.