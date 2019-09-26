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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ульяновской области преподаватель колледжа предстанет перед судом за взяточничество

В Ульяновской области преподаватель Димитровградского технического колледжа обвинен во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ) на сумму около 300 тыс. руб. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, в мае 2019 года злоумышленник получил от студентов через посредника 299 тыс. руб. за защиту дипломных работ. Все денежные средства они перечисляли на банковскую карту родственницы преподавателя. Она в свою очередь обналичивала деньги со счета и передавала ему.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алена Смирнова


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