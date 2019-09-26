На въезде в Екатеринбург установлены щиты с изображением святой великомученицы Екатерины

Как сообщили в Екатеринбургской епархии, в среду в день святого праведного Симеона Верхотурского на въездах в Екатеринбург были установлены щиты с иконографическим образом святой великомученицы Екатерины - покровительницы Екатеринбурга. На них были написаны слоганы: «Город смелых», «Город умных» и «Город молодых», «Город счастливых».

По данным епархии, это была инициатива сообщества «Храм святой Екатерины», поддержанная соучредителем Фонда святой Екатерины Андреем Симановским.