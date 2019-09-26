Валерий Радаев предлагает контролировать доходы руководителей медучреждений

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил правительству создать специальную комиссию, которая должна заниматься изучением правомерности высоких доходов руководителей медучреждений.

Как сообщили в пресс-службе губернатора области, комиссию возглавит председатель правительства региона Александр Стрелюхин. Кроме того, в нее войдут представители надзорных органов и эксперты.

«Задача комиссии — дать четкие ответы на запросы людей о правомерности высоких доходов, заработной платы руководителей медорганизаций. Ее работа нацелена на выявление и пресечение коррупционных фактов. При подтверждении таких случаев руководители будут отстранены от занимаемой должности»,— пояснил Валерий Радаев.

Сергей Петунин