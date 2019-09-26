Александр Хинштейн высказался против застройки спуска к Волге в центре Самары

Депутат Госдумы Самарской области Александр Хинштейн выступил против застройки многоэтажками участков у Волги в историческом центре. Об этом он сообщил в «Твиттере».

«Такое чувство, что перед присвоением Самаре статуса исторического поселения чиновники решили дать «дембельский аккорд», слившись в экстазе с застройщиками. Новая высотка прямо под кирхой - недопустима. Не знаю, кто продавил @E_Lapushkina, но выглядит это дико»,— говорится в сообщении.

Согласно постановлению Администрации города, проект планировки территории в границах ул. Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького и Льва Толстого утвержден. Под снос пойдут более 10 домов 1917 года постройки. Застройщиком участка в 5,69 га выступит ООО «Вольская -17».

Георгий Портнов