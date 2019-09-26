На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган будет введено реверсивное движение

Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор», в ночь на 27 сентября СвЖД организует реверсивное движение через переезд на 55-м км федеральной трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган рядом с поселком Марамзино. Ограничение будет действовать с 21:00 26 сентября до 03:00 27 сентября. На месте будут выставлены регулировщики. «Работы проводят специалисты «Свердловской железной дороги». Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута»,— пояснили в «Уралуправтодоре».