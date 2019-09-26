Равиль Хисамутдинов стал новым главой Апастовского района

Бывший замглавы Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана Равиль Хисамутдинов возглавил Апастовский район республики. Его кандидатуру на заседании райсовета депутатов представил зампредседателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов. Депутаты единогласно проголосовали за господина Хисамутдинова.

Прежним руководителем Апастовского района был Рашид Загидуллин. Он покинул пост в связи с выходом на пенсию.

Господин Хисамутдинов родился 10 декабря 1977 года в деревне Тингаш Буинского района. В 1999 году он окончил казанский филиал Юридического института МВД РФ. Долгие годы он работал в администрации Буинского района. С 2017 года он занимал пост замглавы Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана.

"Ъ-Казань"