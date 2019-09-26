В Армавире за обман дольщиков и отмывание денег будут судить четверых застройщиков

В Армавирский городской суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении четверых мужчин в возрасте от 38 до 64 лет. Александр Меньшиков, Юрий Тюпин, Борис Сивплясов и Анатолий Павлов обвиняются в совершении 17 преступлений, квалифицированных как мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того Александр Меньшиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, мужчины с августа 2012 года по февраль 2018-го от имени юридических и физически лиц возводили 12 многоквартирных домов, расположенных на территории Армавира и Краснодара. Для этих целей они привлекли денежные средства жителей края по договорам долевого участия на сумму более 290 млн руб. Всего было реализовано 192 квартиры. При этом, как уточняют органы гособвинения, строительство восьми домов осуществлялось без каких-либо разрешительных документов.

В настоящее время один из многоквартирных домов в Армавире введен в эксплуатацию, еще один объект находится на завершающей стадии строительства. По самовольным застройкам суды приняли решения об их сносе.

Александр Меньшиков также обвиняется в том, что взял в банке кредит на сумму 50 млн руб., представив поддельные документы, и легализовал эти деньги через ряд сделок купли-продажи земельных участков. В настоящее время он находится под стражей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 250 млн руб. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Василий Хитрых