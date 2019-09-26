Арзамасский район войдет в проект «Умный город» до конца года

В пилотный проект «Умный город» до конца 2019 года включат Арзамас и Арзамасский район, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Сейчас от региона в программу вошли также Нижний Новгород, Дзержинск и Саров.

В Арзамасе и муниципальном районе планируется реализовать проект по созданию «умных сетей». Мероприятия по цифровизации электросетей пройдут в рамках инвестпрограммы филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Предполагается, что в результате реализации проекта удастся сократить операционные издержки на 20-40%. С 2020 года участие в пилоте примут и другие города региона.

Напомним, в Дзержинске разрабатывается проект «умного освещения». В Нижнем Новгороде кроме «умного света» устанавливают и «умные остановки». А в Сарове работает платформа «цифровой муниципалитет».

Анастасия Еремина