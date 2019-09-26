Китайская компания вложит $400 млн в производство минеральных удобрений в Татарстане

Китайская химическая компания Sichuan Golden Elephant Sincerity Chemical заинтересовалась созданием производства химической продукции и минеральных удобрений на территории особой экономической зоны «Алабуга». Инвестиции оцениваются в $400 млн, передает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы пресс-службы президента республики Лилию Галимову.

По ее словам, мощность производства составит составит 80 тыс. тонн меламина, 200 тыс. тонн аммиака, 460 тыс. тонн карбамида в год. За счет нового предприятия запланировано создание 500 рабочих мест.

Sichuan Golden Elephant Sincerity Chemical является одним из самых крупных предприятий химической промышленности Китая. Компания занимается производством минеральных удобрений и химической продукции. Предприятие, в частности, поставляет на рынок удобрения, аммиак, аммиачную селитру, азотную кислоту, перекись водорода, карбамид, а также экологически чистую энергию, катализаторы, продукты для защиты окружающей среды и многое другое.

Напомним, что в 2015 году на ОЭЗ «Алабуга» запустили завод производству минеральных удобрений «Аммоний». Из-за девальвации рубля он оказался в сложном финансовом положении. В 2019 году удалось найти для предприятия нового инвестора. Им станет структура Романа Троценко КАО «Азот».

"Ъ-Казань"