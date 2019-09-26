Пензенский педагог одного из колледжей признана виновной в хищении денег у студента

В Пензенской области социальный педагог одного из колледжей Пензы признана виновной в мошенничестве, сообщает следственное управление СКР региона.

Как пояснили с Следственном комитете, суд признал, что в ноябре 2017 года к социальному педагогу обратился 19-летний учащийся колледжа, являющийся сиротой, с просьбой помочь сохранить средства на расчетном счете. Женщина согласилась помочь и попросила перевести деньги на счет, привязанный к его банковской карте. «Тот поверил ей и сделал это. Поскольку банковская карта сироты и PIN-код находились у злоумышленницы, в течение нескольких дней в ноябре 2017 года она сняла 335 тыс. руб. и распорядилась ими по своему усмотрению», — пояснили в СК.

Пропажу молодой человек обнаружил только в июне 2018 года, но социальный педагог утверждала, что деньги похитил кто-то третий.

Тем не менее, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе следствия она признала вину и вернула деньги. Суд назначил ей штраф в размере 100 тыс. руб.

Сергей Петунин