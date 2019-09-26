Акценты пермского небоскреба

Проект Headliner, который АО «КОРТРОС-Пермь» реализует на территории квартала «Гулливер», - не просто уникальный жилой небоскреб в самом центре города. 31-этажный дом станет «первой скрипкой» жилого ансамбля. Его внешний облик, особый стиль которому придадут лоджии с панорамным остеклением, привлекателен для молодых и энергичных. Им интересны видовые квартиры с эргономичной планировкой и «умной начинкой».

Безопасность жильцов Headliner и его гостей - один из приоритетов застройщика. Для этого на всей придомовой территории и внутри дома будет организовано видеонаблюдение. Под пристальное око видеокамер попадут входы и выходы, подъезды, детские площадки, лифтовые холлы и другие места общего пользования. Родителям не придется беспокоиться за детей, которые выйдут на прогулку во двор.

Двухуровневый паркинг, а также семь высокоскоростных и бесшумных лифтов KONE ® KONE Corporation, - важнейшие составляющие внутренней инфраструктуры дома. Два лифта из семи смогут доставить жильцов из квартир прямо на подземную автопарковку либо в цокольный этаж, где предусмотрены келлеры. Застройщик выбрал оптимальное количество лифтов из расчета количества этажей, квартир с учетом их грузоподъемности и скорости движения до 2 м/с. Высококачественные лифты известного финского бренда быстро и плавно поднимутся или опустятся на нужный этаж.

Особое внимание застройщик уделил оформлению общих площадей дома: лифтовых холлов и входных групп. Их дизайн представлен на сайте в разделе Галерея.

Познакомиться с планировочными решениями и детально рассмотреть все планировки этажей и квартир можно на поэтажных планах, размещенных на сайте.

А вот внешний вид дома, расположение окон, придомовую территорию, включая въезды на подземную парковку и площадки для отдыха, можно увидеть на макете Headliner. Мини-версия объекта находится в офисе продаж АО «КОРТРОС-Пермь» по адресу: ул. Куйбышева, 61 и помогает покупателям визуализировать свое представление о Headliner.

Задать интересующие вас вопросы вы можете также по телефону 2-155-775.

Застройщик АО «КОРТРОС-Пермь»

Проектная декларация на сайтах gulliverperm.ru , наш.дом.рф