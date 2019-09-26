Инспекторы ДПС в Кущевке обвиняются в получении взятки

В суд направлено уголовное дело в отношении бывших старшего инспектора и инспектора ДПС ГИБДД по Кущевскому району. Они обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по краю, утром 27 ноября 2018 года дорожные полицейские заступили на службу на участке автодороги между станицами Кущевской и Староминской. Около 18 часов того же дня они остановили «Ладу “Калина”», водитель которой по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ДПС предложили мужчине и находившейся в автомобиле женщине за 30 тыс. руб. не привлекать водителя к ответственности, по которой ему может грозить арест до 15 суток и лишение прав на три года с крупным штрафом. Водитель и его пассажирка согласились. Они оставили полицейским документы на автомобиль и права, а сами приехали в станицу Кущевскую, где взяли требуемую сумму в долг у своего знакомого. После этого женщина передала полицейским 30 тыс. руб., а те вернули ей изъятые документы. Однако о произошедшем сожители позже сообщили в УФСБ по краю.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, приказом начальника ОМВД по Кущевскому району 7 марта 2019 года инспекторы были уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции.

Василий Хитрых