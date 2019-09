Forex Optimum: отзывы о брокере, которому выгодно доверять

Финансовые инвестиции — один из самых привлекательных и высокодоходных способов вложения капитала. Но как выбрать брокера начинающему инвестору, чтобы будущие доходы не обернулись потерей денег?



Самый простой способ — найти хорошо зарекомендовавшую себя компанию, не первый год работающую на рынке, с успешными кейсами реальных клиентов в арсенале. К таким брокерам относится Forex Optimum, отзывы о котором подтверждают: этим специалистам можно доверять. Компания имеет десятилетний успешный опыт инвестиций на финансовых рынках, что подтверждают несколько миллионов клиентов. А сеть партнерских офисов в 26 странах свидетельствует о важном принципе работы этого брокера: вести свою деятельность только в рамках правового поля для каждого конкретного региона.

А ЕСТЬ ЛИ ВЫБОР? ВОТ ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ FOREX OPTIMUM

Среди тех, кому интересны финансовые рынки, есть две категории людей:

активные трейдеры;

пассивные инвесторы.

И первые, и вторые найдут для себя привлекательные предложения по сотрудничеству от Forex optimum. Отзывы показывают, что начинающим трейдерам нравится возможность стартовать с небольшого депозита, от $300 долларов на типе счета «Стандартный» и даже от $10 — на счете «Центовый». А для совсем неопытных новичков, только пробующих себя в новом бизнесе, есть вариант демо-счета, который ничем не отличается от настоящего торгового терминала по набору функций, но не дает слить настоящие деньги (ведь средства на нем — виртуальные).

Деловые люди, уже владеющие одним или несколькими успешными бизнесами, чаще предпочитают вариант пассивного дохода. Речь идет о LAMM Service — новой услуге Forex optimum. Отзывы клиентов, которые уже подключились к этому сервису, не оставляют сомнений: система автоматического копирования сделок действующих трейдеров выгодна для обеих сторон. Ведь инвестор имеет возможность приумножить свои вложения, просто копируя чужие действия. А трейдер, чьи сделки повторяют, получает комиссию от прибыли инвестора.

ПЯТЬ ПРИЧИН, ЧТОБЫ ПРЕДПОЧЕСТЬ FOREX OPTIMUM: ОТЗЫВЫ НЕ ДАДУТ ОШИБИТЬСЯ

Скептики могут возразить, мол, Forex optimum — не единственный брокер с многолетней положительной репутацией, большим числом клиентов и международными представительствами. И они будут по-своему правы. Но, кроме перечисленных выше фактов, есть еще минимум пять причин стать партнером компании:

доступ к инструментам, обеспечивающим гарантированный высокий доход;

торговый терминал с актуальными на сегодняшний день технологиями;

круглосуточная поддержка в режиме 365/24/7 — вам есть куда обратиться за помощью даже в праздники и выходные дни;

доступ к самой свежей аналитике и торговым сигналам.

Сегодня все больше трейдеров и инвесторов выбирают Forex Optimum. Отзывы как тех, кто предпочитает самостоятельную торговлю, так и людей, которые хотят получать пассивный доход от своих накоплений, однозначны: сотрудничество с этим брокером — это оптимальные условия для реализации поставленных целей, с учетом ваших возможностей и потребностей.